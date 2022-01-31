2022/01/31 | 14:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاصحة لخبر سقوط طائرة مسيرة في ناحية الخيرات التابعة لمحافظة كربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تنفي سقوط طائرة مسيرة في ناحية الخيرات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تنفي سقوط طائرة مسيرة في ناحية الخيرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).