“المعلومة” تنشر اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

2022/01/31 | 14:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، الاثنين، عن أسماء المرشحين المقبولين لمنصب رئيس الجمهورية.وفيما يلي الأسماء: 1- خالد صديق عزيز محمد 2- فيصل محسن عبود الكلابي 3- شهاب احمد عبدالله النعيمي 4- حسين احمد هاشم الصافي 5- احمد موح عمران الربيعي 6- احمد يحيى جاسم جويد الساعدي 7- صباح صالح سعيد 8- كاظم خضير […]

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