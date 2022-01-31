للإنارةِ فقط - امين يونس

2022/01/31 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس ـ كُف عن الشكوى ياحمكو بصدد سوء خدمة الكهرباء … فالذنبُ ذنبك لأنك لا تلتزم بتوجيهات الحكومة .



* عن أي توجيهاتٍ تتحدث يارجُل ؟ـ ألَمْ يُصّرِح الناطق بأسم الوزارة ، بأن وظيفة الكهرباء هي الإنارة ، بينما الكثير من المواطنين يستخدمونها للتدفئة .



وكما يبدو واضحاً ، فأنتَ مِنْ هؤلاء المواطنين الذين يستعملون الهيترات والمكيفات ..



فمن الطبيعي ان الكهرباء لا تتحمل كُل هذا العبأ ! .



* وكيف أتد ......





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