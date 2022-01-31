 دولي سابق: العراق لن يجد فرصة أفضل من الحالية للتأهل إلى كأس العالم

2022/01/31 | 14:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد اللاعب الدولي السابق سمير كاظم، ان المنتخب الوطني لن يجد فرصة أفضل من الحالية للتأهل إلى كأس العالم.وقال كاظم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني يلعب في اسهل تصفيات اتيحت له خلال السنوات الماضية من حيث قرب المسافة والمستويات لذلك فإن العراق لن يجد فرصة أفضل من هذه”.واوضح كاظم […]

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