2022/01/31 | 14:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف الأشرف...لقاء الحنانة شهد مناقشة استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EmgN7pqrUso
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف الأشرف...لقاء الحنانة شهد مناقشة استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف الأشرف...لقاء الحنانة شهد مناقشة استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).