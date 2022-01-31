العثور على حزام ناسف ورمانات يدوية ومواد متفجرة في الانبار

2022/01/31 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بالعثور على حزام ناسف ورمانات يدوية بعد ورود معلومات تفيد بوجود انتحاري داعشي مجهز بحزام ناسف في محافظة الانبار .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "بتاريخ١/٢٩وردت معلومات من مصادرنا تفيد بوجود انتحاري داعشي مجهز بحزام ناسف مع ٤ رمانات في منطقة الكعرة مهيئة للدخول الى قضاء الرطبة اوالقوات الامنية وبتاريخ ١/٣٠ وتم ورود معلومات حول نقل الحزام الناسف الى منطقة قاعدة سعد الجوية للتقرب من القضاء".

وتابعت "على اثر تلك المعلومات بتاريخ١/٣١ وفي الساعه٨٠٠ خرجت قوة مشتركة بأمرة مدير شعبة اس وامن قيادتنا وقوة من كتبة استطلاع بامرة امر الكتيبة وقوة من ف٣ل١٩ ومفرزة معالجة من كتيبة هندسة فرقتنا، وبدلالة المصدر لغرض تدقيق المعلومة وعند الوصول الى قاعدة سعد حيث باشرت القوة بالبحث والتفتيس وتم العثور على المواد في محيط القاعدة ضمن الاحداثية (FS51697_97197) تم العثور على حزام ناسف لون زيتوني الية التفجير صاعق ورمانات يدوية عدد٤وصاروخ وحشوة قاذفة عدد٢ ضد الدروع وحاوية عتاد عيار٢٣ملم حارق خارق عبوة ناسفة مسلكة عبارة عن قنبرة هاون وتم تفجرها موقعيا من قبل مفرزة هندسة ميدان فرقتنا وفي الساعة ١٤٠٠عادت القوة من غير حادث".

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