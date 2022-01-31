استقالة وزير في هونغ كونغ لمخالفته قواعد تفشي كورونا

2022/01/31 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… استقال وزير في حكومة هونغ كونغ، اليوم الاثنين، من منصبه بعد حضوره حفلة عيد ميلاد برفقة عشرات المسؤولين والمشرعين، مخالفين بذلك القواعد المعمول بها في البلاد لتجنب تفشي وباء كورونا.وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن كاسبار تسوي، وزير الشؤون الداخلية في حكومة هونغ كونغ، تقدم باستقالته للرئيس التنفيذي للإقليم.وأوضح تسوي في بيان، قائلا: […]

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