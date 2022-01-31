بالاسماء.. مجلس النواب يعلن قبول ترشح 25 شخصا لرئاسة الجمهورية

2022/01/31 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس النواب العراقي ،اليوم الاثنين، أسماء المرشحين إلى رئاسة الجمهورية.

وقالت الأمانة في بيان ، انه “استنادا الى احكام المادة (4) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، إدناه اسماء المرشحين المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهم كما يأتي:

1- خالد صديق عزيز محمد2- فيصل محسن عبود الكلابي3- شهاب احمد عبدالله النعيمي4- حسين احمد هاشم الصافي5- احمد موح عمران الربيعي6- احمد يحيى جاسم جويد الساعدي7- صباح صالح سعيد8- كاظم خضير عباس داوغنه9- رزكار محمد امين حمه سعيد10- كلاويز علي امين بيره11-لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب المحسن12- ريبوار اورحمن وستاصالح عارف13- حمزة بريسم ثجيل المعموري14- هشيار محمود محمد مصطفى زيباري15- حسين محسن علوان الحسني16- عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد17-عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي18-برهم احمد الحاج صالح احمد19- ثائر غانم محمد علي بكتش العثمان20- اقبال عبد الله امين الفتلاوي21- خديجة خدا يخش اسد قلاوس22- جبار حسن جاسم23- هادي عبد الحسين صدام الفريجي24- رعد خضير دفاك صايل25- ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني

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