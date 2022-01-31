الكهرباء “تبرر” تراجع ساعات التجهيز: السبب إيران والطقس

2022/01/31 | 14:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، تراجع ساعات التجهيز بالطاقة إلى نقص إمدادات الغاز المجهز لمحطات التوليد لأكثر من 80%، إلى جانب سوء الأحوال الجوية وتوقف الخطوط الإيرانية عن تزويد الكهرباء.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “تراجع ساعات تجهيز الكهرباء في بعض المحافظات سببه انحسار ايرادات الغاز الموردة لمحطات […]

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