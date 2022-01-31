محمد بن راشد يلتقي رئيس إسرائيل في

2022/01/31 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وعقيلته في معرض "إكسبو دبي" الإثنين

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