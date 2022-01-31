أطعمة يجب التوقف عن تناولها إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل

2022/01/31 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .المعلومة/ متابعة..سبب التهاب المفاصل، الذي يُترك دون علاج، ضررًا دائمًا للمفاصل والعظام وأجزاء أخرى من الجسم.يتحدث موقع “ميديك فوروم” عن بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل.يمكن السيطرة على التهاب المفاصل عن طريق إجراء تغييرات على نظامك الغذائي اليومي.لالتهاب المفاصل، تجنب السكر والأطعمة السكرية، والابتعاد […]

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