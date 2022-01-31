2022/01/31 | 14:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت روسيا اليوم الاثنين 124070 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى عدد منذ بداية الجائحة، فيما وصل عدد الوفيات الجديدة 621 بعدما كان 617 أمس الأحد.وبلغ عدد الحالات التي تطلبت العلاج بالمستشفى 9090، انخفاضا بنسبة 8% عن اليوم السابق.وحسب آخر تحديث لمركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا، فقد […]

ظهرت المقالة روسيا تسجل أكثر من 124 ألف إصابة جديدة بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل أكثر من 124 ألف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل أكثر من 124 ألف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).