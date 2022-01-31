2022/01/31 | 14:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن جهاز الأمني الوطني، الإثنين، مقتل ما يسمى "نائب والي بغداد"، في ضربة جوية شمالي العاصمة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانون الثاني 2022)، إن "ضربة جوية استهدف أوكار تنظيم داعش في الطارمية شمالي بغداد، أسفرت عن مقتل ما يسمى نائب والي شمال بغداد".

وأضاف، "تم التعرف على هوية ما يسمى نائب الوالي المدعو الإرهابي عدوان فرحان جفال والمكنى ’شيخ سيف’ بعد إجراء الفحص الطبي (DNA) لجثته".

وفي وقت سابق، نفذت طائرات الـ F16 العراقية، السبت، ثلاث ضربات، استهدفت فيها المجموعة التي نفذت الهجوم على سرية من الجيش العراقي في حاوي العظيم بديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه "ناس" (29 كانون الثاني 2022)، إنه بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عددا من المقاتلين، تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، التي قامت بهذا العمل الإجرامي".

وأضاف البيان، "حيث باشرت خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، حيث تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل 9 عناصر إرهابية، ومازال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم".

وتابع البيان، "لم ولن تنام عيون رجال العراق الأبطال إلا بعد أن تجعل أرض هذا البلد مقبرة لكل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن، وسنزف بشرى لاحقة عن عملية أمنية أخرى تسر قلوب العراقيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة جوية تطيح بـ’ نائب والي شمال بغداد’ في الطارمية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربة جوية تطيح بـ’ نائب والي شمال بغداد’ في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).