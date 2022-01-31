2022/01/31 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، ان مفاوضات فينا حققت تقدما ملحوظا خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة في المجالات الاربعة وهي الغاء العقوبات والالتزامات النووية والتحقق والضمانات، لافتاً الى ان التقدم كان أسرع في بعض هذه المجالات فيما كانت تتقدم ببطئ في بعضها الاخر.

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن سبب "التقدم البطيء في المفاوضات هو تقاعس الطرف الاخر وعدم اعطائه الضمانات اللازمة وكذلك عدم ابدائه المبادرة فيما نوصيه بالعودة من عواصمه حاملا الابداع والمبادرة".

وحول تصريحات المسؤولين الغربيين اوضح خطيب زاده انه "إذا استجابت الاطراف الأخر في فينا لحقوق إيران الطبيعية ومطالبها المشروعة، فيمكننا التوصل إلى اتفاق دائم ذي مصداقية".

وتابع قائلا: "ننتظر إعلان الولايات المتحدة قراراتها السياسية لمجموعة 4 + 1 وهناك قضايا في مجال الحظر لازالت عالقة يجب على الجانب الغربي اتخاذ قرار بشأنها، "مؤكدا على ضرورة اتخاذ الغرب إجراءات أساسية في مجال التحقق والضمانات والغاء الحظر".

ودعا "الولايات المتحدة إلى الاستجابة لمطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي"، مؤكدا على "عدم القبول بأقل من الاتفاق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب زاده: مفاوضات فينا حققت تقدمًا ملحوظًا خلال الاسابيع الثلاثة الأخيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيب زاده: مفاوضات فينا حققت تقدمًا ملحوظًا خلال الاسابيع الثلاثة الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).