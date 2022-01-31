2022/01/31 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي :" ان مجلس النواب يسعى لتشريع قانون باستقطاع نسبة من واردات النفط ومنحها للمواطنين ".ووجه الزاملي ، خلال اجتماع مع كبار مستشاري مجلس النواب" بالاسراع باعداد ستراتيجية شاملة للسياسة التشريعية والرقابية لهذه الدورة النيابية ، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ وتفعيل القوانين المعطلة لدى الحكومة ".وقال، حسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان الدورة الحالية ستركز على تشريع القوانين التي تصب في خدمة المواطنين ".واضاف :" نسعى لتشريع قانون استقطاع نسبة من واردات النفط ومنحها الى العاطلين عن العمل والخريجين غير المُعينين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ، كأول قانون يصوت عليه في هذه الدورة ، فضلاً عن قوانين مهمة آخرى تتعلق بالبطالة وتنشيط الصناعة والزراعة الوطنية وضبط المنافذ الحدودية ".واوعز :" بتشكيل لجنة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديل قانونهــا وإيجاد حلول ناجعة تضمن منع انتشارها والاتجار بها ووضع آليات صحية و عملية لمعالجة المدمنين "./انتهى ص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي : نسعى لتشريع قانون بمنح نسبة من واردات النفط للمواطنين / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي : نسعى لتشريع قانون بمنح نسبة من واردات النفط للمواطنين / موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).