توزيع 68 قطعة ارض سكنية لعوائل الشهداء في ميسان

2022/01/31 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / وزعت الحكومة المحلية في محافظة ميسان ، 68 قطعة ارض سكنية في مديرية بلدية علي الغربي ، لعوائل الشهداء .وقال محافظ ميسان علي دواي لازم :" ان المحافظة مستمرة في فرز قطع الاراضي السكنية من قبل بلدية العمارة وبلديات ميسان ، والتي ستوزع في دفعات متتالية على جميع الشرائح المشمولة بالتخصيص ومن ضمنها الموظفون في كافة دوائر الدولة وبحسب المتوفر من الاراضي المفروزة"./انتهى س

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