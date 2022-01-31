احصائية 2021: أكثر من 30 مليون سائح زاروا تركيا

2022/01/31 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال العام الماضي 2021 تجاوز مستوى 30 مليون سائح.وجاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي مؤخرا، وقال إن “عدد الوافدين إلى تركيا في 2021 تجاوز 30 مليونا”.ووفقا لوزارة الثقافة والسياحة التركي […]

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