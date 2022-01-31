وزير الدفاع والملحق العسكري الإيطالي يبحثان التعاقد بشان الطائرات والأسلحة المتطورة

2022/01/31 | 14:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

بحث وزير الدفاع جمعة عناد سعدون والملحق العسكري الإيطالي، اليوم الاثنين، التعاقد بشان الطائرات والأسلحة المتطورة.

وذكر بيان للوزارة ، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الوزير جمعة عناد سعدون التقى في مكتبه بمقر الوزارة، السفير الإيطالي في العراق موريزيمو جرانتي والملحق العسكري الإيطالي والوفد المرافق لهما" .

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة أطر إكمال التعاقد مع إيطاليا في مجال التسليح والتجهيز خاصة فيما يتعلق بالطائرات وأسلحة ومعدات متطورة، لإكمال تسليح صنوف الجيش العراقي من البحرية والجوية وباقي الصنوف".

من جانبه عبّر السفير الإيطالي عن "استعداد بلاده للتعاون مع حكومة وشعب العراق، من أجل القضاء التام على الإرهاب خاصة في مجال التسليح والتدريب"، مهناً "بنجاح العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش العراقي ضد بقايا فلول داعش المنهزم".

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