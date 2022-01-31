بالصور:من دار احد شهداء العظيم ذووه يروون وصيته:بلغوا سلامي الى مرجعي السيستاني وعسى ان اكون

2022/01/31 | 14:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بلغوا سلامي الى مرجعي السيد السيستاني

وقولوا له ان يدعوا لي بالجنة فانا الان

اقدم دمي قربانا للعراق وعسى ان اكون قد

"كفيت ووفيت وخلي يبري ذمتي ويدعيلي يم

جده امير المؤمنين عليه السلام " تلك آخر

وصية

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