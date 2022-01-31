2022/01/31 | 14:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد جهاز الأمن الوطني اليوم الاثنين

31/1/2022 مقتل ما يسمى نائب والي شمال

بغداد خلال الضربة الجوية الاخيرة على

أوكار داعش في الطارمية.

ونقل بيان للامن الوطني حصلت وكالة نون

الخبرية على نسخته اليوم ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تكشف عن مقتل نائب والي شمال بغداد في عصابة داعش الارهابية..صوره) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تكشف عن مقتل نائب والي شمال بغداد في عصابة داعش الارهابية..صوره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).