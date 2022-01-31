قفزة في معدلات استهلاك الغاز الطبيعي عالميا في 2021

2022/01/31 | 15:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية، قفزة في معدلات استهلاك الغاز الطبيعي عالميا خلال العام الماضي بنحو 4.6% على أساس سنوي فيما توقع تراجعا طفيفا للطلب في النصف الثاني من هذا العام.وسجل استهلاك الغاز في أوروبا قفزة بنحو 5.5% إلى 552 مليار متر مكعب خلال العام الماضي.ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك في […]

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