استراليا تعلن عن اكتشاف اوميكرون الابن بعدد من الولايات

2022/01/31 | 15:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يُصنّف BA.2 حتى الآن كمتحور مثير للقلق من قبل منظمة الصحة العالمية.

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