قيادي في تحالف السيادة: الساعات المقبلة ستشهد انفراجاً سياسياً واضحاً

2022/01/31 | 15:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع القيادي في تحالف السيادة، مصطفى عياش الكبيسي، اليوم الاثنين، أن تشهد الساعات المقبلة انفراجاً في الأزمة السياسية، عقب لقاء الحنانة.وقال الكبيسي في تغريدة على حسابه في “تويتر”، تابعتها وكالة “ايرث نيوز”، ان “الساعات المقبلة ربما تشهد انفراجاً واضحاً، بعد الأخبار الإيجابية من لقاء الحنانة”.وأضاف “السيناريو الأقرب: حكومة أغلبية وطنية تشترك […]

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