الكهرباء تعلن الاستنفار التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية

2022/01/31 | 15:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، الاستنفار التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة، فيما قرىت جعل الدوام الرسمي 100% لمنتسبيها.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها قررت استنفار جميع ملاكاتها الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي بشكل تام لمواجهة احتمال سوء الاحوال الجوية ومواجهة الامطار.ووجه وزير الكهرباء المكلف …

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