عمليات كربلاء تصرح بشأن سقوط طائرة مسيَّرة

2022/01/31 | 15:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صرحت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الاثنين، بشأن سقوط طائرة مسيَّرة في ناحية الخيرات.وقالت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت اليوم خبراً بشأن سقوط طائرة مسيرة في ناحية الخيرات بمحافظة كربلاء”.وأكدت القيادة، “عدم صحة تلك المعلومات”.

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