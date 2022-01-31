الاطاحة بارهابي في الفلوجة بالانبار

2022/01/31 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت القوات الامنية القبض على ارهابي في الفلوجة بالانبار .وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان:" ان القبض على الارهابي تم في قرية المختار بقضاء الفلوجة استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة ، وهو من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 / ارهاب"./انتهى7

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