الإمارات تفرض ضريبة على أرباح الشركات

2022/01/31 | 15:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات عن استحداث ضريبة دخل على أربال الأعمال التجارية بنسبة 9 بالمئة ابتداء من يونيو 2023، حسبما ذكر بيان لوزارة المالية نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

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