2022/01/31 | 15:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، استنفار جميع ملاكاتها الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي لمواجهة احتمال سوء الاحوال الجوية ومواجهة الامطار.ووجه وزير الكهرباء المكلف عادل كريم، بحسب بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “يكون الدوام ١٠٠% وعلى مدار ٢٤ ساعة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً”.وطالب الوزير، بـ “ان […]

ظهرت المقالة الكهرباء تعلن استنفارها التام لمواجهة سوء “الأحوال الجوية” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعلن استنفارها التام لمواجهة سوء “الأحوال الجوية”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تعلن استنفارها التام لمواجهة سوء “الأحوال الجوية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).