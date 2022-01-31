الديمقراطية المزيفة في العراق

2022/01/31 | 15:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ضياء الهاشم..بعد عقدين من الصراعات والمناكفات، استقر الصراع على السلطة في العراق ليكون عهد الديمقراطية غيرالحقيقية طابعا للحياة السياسية وطريقا لدمار البلد من خلال استمرار العنف والدمار الممنهج لجميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فشهد البلد تراجعا في التشريعات القانونية وحقوق الانسان والقيم الاخلاقية والصناعة والزراعة والتعليم والصحة والبناء والخدمات وتغيرت […]

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