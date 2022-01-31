2022/01/31 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق قلق من الإرهابيين في سجون قسد: يهددون المنطقة والعالم - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق قلق من الإرهابيين في سجون قسد: يهددون المنطقة والعالم - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).