أنطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب غرب الموصل

2022/01/31 | 15:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، بعملية مشتركة؛ لتطهير وتفتيش قرى وتلول جنوب غرب الموصل في محافظة نينوى.

وقالت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العملية اشتركت بها قطعات من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بلواء 33 والأقسام التابعة لقيادة العمليات وقطعات لواء 75 فرقة المشاة ١٦ بالجيش العراقي".

وشملت عمليات التطهير والتفتيش، وفق البيان، "قرى قاطع المسؤولية المشترك بين قطعات قوات اللواء 33 في الحشد وقوات اللواء 75 / فرقة 16 بالجيش".وأشار إلى أن "العملية تهدف الى تأمين جبل نويكط الواقع جنوب غرب الموصل ومقالع الحجر وقراه وتل كيصوم والدباجة وقرية الشيخ يونس".وختم بيان الحشد، أن "عمليات التطهير والتفتيش ستستمر وفقا للخطة الأمنية المرسومة للعمليات لتحقيق كامل الأهداف المرجوة منها".

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