2022/01/31 | 15:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدرون مصريون، أن المشاورات المقرر عقدها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بسبب اشتراط الأولى تسجيل المصانع الأوروبية المؤهلة للتصدير لمصر، لم تؤثر على الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدرون: شرط تسجيل المصانع الأوروبية لا يؤثر على الصادرات المصرية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدرون: شرط تسجيل المصانع الأوروبية لا يؤثر على الصادرات المصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).