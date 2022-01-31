الزاملي يكشف عن ذمته المالية ويدعو النواب لذات الخطوة

2022/01/31 | 15:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الإثنين، عن ذمته المالية، فيما دعا أعضاء مجلس النواب إلى كشف ذممهم.

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وقال مكتب الزاملي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانون الثاني 2022)، إنه "كشف حاكم عباس الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم الاثنين 31 كانون الثاني 2022 عن ذمته المالية للعالم الحالي، واستلام وصل رسمي مدقق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية حول استلام استمارة كشف الذمة".

واكد الزاملي وفق البيان، أن "إجراءات كشف الذمة المالية مهمة جدا لحماية المال العام من جهة وايضا لحماية المسؤول الحكومي من التشكيك والتخوين في ذمته"، داعيا في الوقت ذاته "جميع أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية الى الاسراع في كشف ذممهم المالية لعام 2022 باعتبار ان هذه الخطوة ركيزة اساسية وخطوة هامة في طريق الاصلاح ومحاربة الفساد".

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