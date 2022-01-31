طاقم تحكيم اردني يقود مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره اللبناني

2022/01/31 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يقود مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره اللبناني طاقم تحكيم اردني.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “يقود مباراة منتخبنا الوطني ونظيره اللبناني التي ستقامُ غداً الثلاثاء في ملعب صيدا ببيروت في الساعة الثالثة عصراً طاقم تحكيم اردني”.وأضاف ان “الطاقم مؤلف من إبراهيم مخادمة وأحمد مؤنس ومحمد […]

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