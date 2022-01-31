الحشد والجيش ينفذان عملية امنية مشتركة جنوب غرب الموصل

2022/01/31 | 15:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نفذ الحشد الشعبي والجيش، الاثنين، عملية أمنية لتطهير وتفتيش قرى وتلول جنوب غرب الموصل.وقال اعلام الحشد، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “العملية ضمت قطعات من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بلواء 33 والأقسام التابعة لقيادة العمليات وقطعات لواء 75 فرقة المشاة ١٦ بالجيش العراقي”.وأضاف، أن “عمليات التطهير […]

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