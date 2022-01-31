الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية امنية مشتركة جنوب غربي الموصل

2022/01/31 | 15:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفذ الحشد الشعبي والجيش، اليوم الاثنين، عملية أمنية لتطهير وتفتيش قرى وتلول جنوب غربي الموصل.وذكر بيان لهيئة الحشد، إنه “اشترك في العملية قطعات من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بلواء 33 والأقسام التابعة لقيادة العمليات وقطعات لواء 75 فرقة المشاة ١٦ بالجيش العراقي”.وأضاف انه “وشملت عمليات التطهير والتفتيش قرى قاطع المسؤولية […]

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