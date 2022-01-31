بجوازات سفر مزورة..دواعش من سوريا والعراق اخترقوا اوروبا والولايات المتحدة

2022/01/31 | 15:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، الاثنين، عن وجود مجموعة مرتبطة بعصابات داعش الإرهابية تصنع جوازات عالية الجودة تتيح للعناصر الإرهابية مغادرة العراق وسوريا لدخول بريطانيا واوروبا والولايات المتحدة وكندا .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان “احدى تلك الشبكات المختصة بالتزوير يديرها شخص اوزبكي مرتبط بالعناصر الارهابية يعيش […]

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