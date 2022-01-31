محلل سياسي يهاجم تغريدة الصدر: سيد الارهاب كان جالساً بقربك

2022/01/31 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هاجم المحلل السياسي كريم بدر، اليوم الاثنين، تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بشأن الحكومة الجديدة.وقال البدر في تعليق على تغريدة الصدر، وتابعته وكالة ايرث نيوز، “سيد الارهاب شخصياً كان جالس بقربك لا داعي للتغريد”.واستقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صباح اليوم، في الحنانة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس اقليم […]

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