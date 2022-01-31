2022/01/31 | 15:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابرز ملفات الدورة البرلمانية الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابرز ملفات الدورة البرلمانية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).