2022/01/31 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، اليوم الاثنين، امراً إدارياً باحتساب الخدمة العسكرية للموظفين المدنيين.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "العوادي أصدر آمراً إدارياً ذي العدد 10629 في 25/1/2022 الخاص باحتساب الخدمة العسكرية للموظفين المدنين :

١_ احتساب الخدمة العسكرية لـ 501 موظفا مدنيا من المنسوبين إلى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

٢- احتساب الخدمة العسكرية لـ 4 موظفين منسوبين إلى الدوائر الأخرى التابعة للوزارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العوادي يصدر أمراً إداريا باحتساب الخدمة العسكرية للموظفين المدنيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العوادي يصدر أمراً إداريا باحتساب الخدمة العسكرية للموظفين المدنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).