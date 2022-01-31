الأعرجي يحصي عدد الإرهابيين المتواجدين في سجون قسد

2022/01/31 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الاثنين، عن إحصاء عدد الإرهابيين المتواجدين في سجون قسد.وذكر الاعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "شددنا خلال لقائنا امس مع الناتو واليوم مع سفراء الدنمارك والنرويج والسويد، على ضرورة قيام الدول بمحاكمة رعاياها من الدواعش في بلدانهم".

وأضاف أن "عددهم اكثر من عشرة الاف إرهابي، تابعين لاكثر من 50 دولة، وحالياً في سجون (قسد) بالحسكة، شمال، شرق سوريا، يشكلون تهديداً حقيقياً للمنطقة والعالم".

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