بسبب الأحوال الجوية.. الكهرباء تعلن الاستنفار التام لملاكاتها

2022/01/31 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن استنفار جميع ملاكاتها الهندسية والفنية والحرفية والجهد الألي بشكل تام لمواجهة احتمال سوء الاحوال الجوية ومواجهة الامطار.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "وزير الكهرباء المكلف عادل كريم بالدوام ١٠٠%على نحو تواجد كامل وعلى مدار 24 ساعة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً،

على ان تكون هنالك مرابطات صيانة داخل القطاعات وكافة التشكيلات وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصيانات بالمواد الحاكمة لادامة الشبكة".

وأضاف انه "على كافة مديري التشكيلات متابعة التوجيه ومراعاة الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات ومحطات تصريف المياه الثقيلة، ومتابعة جميع المغذيات والشبكات التي تنفصل من الخدمة واعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين".

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