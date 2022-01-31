الخارجية : الوزير فؤاد حسين شفي من الاصابة بكورونا وسيزاول عمله ونشاطاته قريبا

2022/01/31 | 15:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، عن تماثل الوزير فؤاد حسين للشفاء من فايروس كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان صحفي :" ان بعض وكالات الانباء نقلت عدم مشاركة الوزير فؤاد حسين في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة للدول الاعضاء في الجامعة العربيّة المنعقد في الكويت، بسبب اصابته بفايروس كورونا".واضاف :" ان الوضع الصحيّ للوزير جيّد وهو يتماثل للشفاء، وسيزاول عمله ونشاطاته في القريب العاجل"./ انتهى5

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