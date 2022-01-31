وزير خارجية تركيا يثمن الحوار والتعاون بين دول الخليج العربي

2022/01/31 | 15:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن العلاقات التركية البحرينية تستمد قوتها من الروابط القوية والتضامن بين شعبي البلدين مرحبا ببزوغ فجر عهد جديد من الحوار والدبلوماسية والتعاون بين دول الخليج العربي .وقال تشاووش أوغلو في تصريح صحفي قبل توجهه الى البحرين: "أقوم بزيارة البحرين مرة أخرى لأؤكد التزامنا بالارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى المستوى الذي يضمن العلاقات القوية والعميقة الجذور بين البلدين الشقيقين".وأشار الى أنه تم الاتفاق على تنشيط العلاقات المشتركة خلال زيارة نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني​​​​​​​ لتركيا في تشرين الثاني الماضي مؤكدا ان زيارته الحالية إلى المنامة هي مؤشر آخر على إرادة البلدين المشتركة لتوسيع وتعميق تلك العلاقات.وذكر انه تم توقيع أكثر من أربعين اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم لتوسيع وتعميق التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات باستمرار في العديد من المجالات مثل الدفاع والتجارة والصحة والتعليم والثقافة والسياحة.وأشار الى ان هناك رؤية مشتركة للمنطقة وخارجها، بما في ذلك منطقة خليجية موحدة ومستقرة وآمنة، لافتا الى أن الحقبة الجديدة من الحوار والتعاون في المنطقة ستوفر فرصة سانحة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار.وقال اوغلو : أن جميع دول المنطقة تواجه تحديات مماثلة مثل جائحة كورونا والاتجار بالبشر والإرهاب وأن "العامين الماضيين أظهرا أننا أقوى بكثير عندما نقف معًا وندعم بعضنا بعضا في مواجهة مثل هذه التحديات المشتركة"،واضاف : "لذلك فإننا نرحب ببزوغ فجر عهد جديد من الحوار والدبلوماسية والتعاون بين دول المنطقة، ونقدر بشكل خاص جهود البحرين الناجحة في هذا المجال".وأكد وزير الخارجية التركي أن "هذه هي اللحظة المناسبة لجعل العلاقات بين تركيا والبحرين أقوى من أي وقت مضى، قائلا: "دعونا نغتنم هذه اللحظة، من أجل أن نتأكد من أن عام 2023، الذي يصادف الذكرى الخمسين لعلاقاتنا الدبلوماسية، يصبح علامة فارقة حقيقية في تعاوننا الثنائي".وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم إن زيارة تشاووش أوغلو إلى مملكة البحرين، تأتي استجابة لدعوة من نظيره عبداللطيف بن راشد الزياني، وسيتم خلال اللقاءات التي ستعقد في إطار الزيارة تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية مع البحرين ./انتهى

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