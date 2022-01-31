زيباري ام برهم،،هوشيار ام صالح؟!

2022/01/31 | 15:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.حيدر سلمان || مقارنة بي الاسمين للرئاسة، ينطبق عليها القول: «كالمستجير من الرمضاء بالنارٍ» مبدئيا؛ لا اعرف سر اصرار البارتي على زيباري الذي اقيل من اعلى سلطة شرعية بالبلاد ولو مرروه ممكن جدا ان تكون هناك حالة عدم رضا عارمة في البلاد وهنا انا لست معنيا برأي الاطار او اليكتي ولكنه الواقع.[…]

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