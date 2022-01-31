2022/01/31 | 15:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، الحوارات بين إيران ودول المنطقة تجري بشكل جيد.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الأعرجي سفراء دول السويد والنرويج والدنمارك،، جوناس لوڤين، وايريك هوسيم، وستيج بايرز، إضافة إلى الملحق العسكري كريستيان فريز، لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين العراق ودول السويد والنرويج والدنمارك، وبحث التعاون مع حلف الناتو في مجال تدريب القوات العراقية".

وأشار الأعرجي، وفقا للبيان إلى أن "القرار العراقي يقضي بالاستفادة القصوى واستمرار التعاون البنّاء مع حلف الناتو.

ولفت، إلى الخطر الذي يمثله الإرهابيون الموجودون حاليا في سجون قوات سوريا الديمقراطية، مبينا أن هناك أكثر من عشرة آلاف إرهابي داعشي، وأن تلك القوات غير مؤهلة للتعامل مع هذا الملف".

من جانب آخر، أوضح الأعرجي أن الحوارات بين إيران ودول المنطقة تجري بشكل جيد، وأن احتضان العراق لهذه الحوارات دليل على الدور الإيجابي والبنّاء للدبلوماسية العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: الحوارات بين إيران ودول المنطقة تجري بشكل جيد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: الحوارات بين إيران ودول المنطقة تجري بشكل جيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).