النزاهة تكشف تلاعباً وتزويراً ومخالفات قانونية في محافظة النجف

2022/01/31 | 15:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، عن ضبطها حالات تلاعبٍ

وتزويرٍ واستغلالٍ ومُخالفات

قانونيَّة في عددٍ من دوائر مُحافظة

النجف، مُبيّنةً أنَّ ملاكاتها في مكتب

تحقيق المُحافظة نفَّذت ثلاث عم

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