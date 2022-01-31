وزارة الكهرباء تعلن الاستنفار التام

2022/01/31 | 15:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين،

استنفار جميع ملاكاتها الهندسية

والفنية والحرفية والجهد الألي بشكل

تام؛ لمواجهة احتمال سوء الأحوال

الجوية ومواجهة الامطار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

ال

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