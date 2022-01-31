أستراليا تكتشف لديها وجود “أوميكرون الابن”

2022/01/31 | 15:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الصحية الأسترالية أن السلالة الفيروسية “الخفية” من “كوفيد-19″، التي يطلق عليها في وسائل الإعلام “أوميكرون الابن”، اكتُشفت في عدد من الولايات والأقاليم.وهذا النوع الفرعي BA.2 – الذي يُعتقد أنه أكثر عدوى من “أوميكرون الأصلي – شوهد بالفعل في أكثر من 40 دولة.وفي بيان أعلن عن “الكشف المبكر” للمتحوّر الفرعي […]

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