وزارة الكهرباء العراقية تعلن الاستنفار التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية

2022/01/31 | 15:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الكهرباء ،اليوم الإثنين، باستنفار جميع ملاكاتها الهندسية والفنية والحرفية والجهد الآلي، لمواجهة احتمال سوء الاحوال الجوية ومواجهة الامطار.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه “وجه وزير الكهرباء المكلف عادل كريم بالدوام ١٠٠% على نحو تواجد كامل وعلى مدار ٢٤ ساعة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً، على أن تكون هنالك مرابطات صيانة داخل القطاعات وكافة التشكيلات وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصيانات بالمواد الحاكمة لأدامة الشبكة”.

وأضافت، “وعلى كافة مديري التشكيلات متابعة التوجيه ومراعاة الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات ومحطات تصريف المياه الثقيلة، ومتابعة جميع المغذيات والشبكات التي تنفصل من الخدمة واعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين”.

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